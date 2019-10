Raport mondial despre atacurile cibernetice: Gruparile de hackeri sustinute de state sunt cea mai mare amenintare

Grupul francez Thales, o companie multinationala ce activeaza si in domeniul securitatii informatice, in colaborare cu israelienii de la Verint, producatori de software de securitate, au publicat, luni, un anuar mondial al celor mai amenintatoare grupari de pirati informatici, dintre care se disting hackerii sustinuti de state.



Dintre cele 66 de grupari de hackeri din acest "who's who" al infractiunilor cibernetice, 49% sunt considerate a avea origine statala sau sunt sustinute de state. In general, prin intermediul ciberspionajului, aceste grupari vizeaza activitati de sabotaj, furt…