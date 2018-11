Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a lansat un atac la adresa premierului Dancila si a lui Liviu Dragnea, dupa aparitia ultimului raport MCV, dar si dupa adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania adoptata de Parlamentul European.

- „Si in Rezolutia PE si in Raportul MCV apar cam aceleasi lucruri - romanii, majoritatea romanilor, eu si multi altii, dorim sa fim europeni, sa construim o democratie solida, transparenta pentru romani. Din nefericire, acest accident al democratiei, care este guvernarea Dragnea - Dancila, are cu…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac violent la adresa lui Liviu Dragnea, dar și la adresa premierului Viorica Dancila.„Dragnea, ca sa folosesc o expresie din Caragiale, da și lupta, da și lupta, cara valize, vorbește intre uși, se lupta. Partea proasta e ca se lupta cu Romania, in loc sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ieșire dura dupa raportul MCV și Rezoluția din Parlamentul European. "Aceste doua chestiuni reprezinta intr-adevar doua note foarte, foarte proaste pentru actuala guvernare Dragnea - Dancila, aceasta guvernare pe care o consider un accident al democrației…

- "Și in rezoluția Parlamentului European și in raportul MCV apar cam aceleași lucruri. Romanii – majoritatea romanilor –(...) dorim sa fim europeni, sa construim o democrație solida, transparenta, pentru romani.

- "Rezolutia impotriva Guvernului Romaniei a trecut in Parlamentul European cu 473 voturi PENTRU ( PPE, Socialisti, Alde, Verzi) si 151 impotriva ( extremisti, radicali etc)! Prima data de la aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana - suntem alaturi de Ungaria lui Viktor Orban (si totusi mult mai…

- Raportul MCV (Mecanismului de Cooperare și Verificare in Justiție) pentru Romania și Bulgaria va fi prezentat, marți, 13 noiembrie, in Parlamentul European, cand va fi dezbatuta și votata rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul rezolutiei Parlamentului European semnaleaza ingrijorarea…

- Parlamentului European dezbate și voteaza marți rezoluția privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea instituției UE referitoare la modificarea legislației penale și judiciare din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție.Vezi…