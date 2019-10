Raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) adoptat marti de Colegiul Comisarilor arata ca ''este necesar ca institutiile-cheie din Romania sa demonstreze un angajament colectiv si ferm in ceea ce priveste independenta Justitiei in Romania", dar este si "o intoarcere din drum", a declarat seful interimar al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Cristian Buchiu. "Este necesar ca institutiile-cheie din Romania sa demonstreze un angajament colectiv si ferm in ceea ce priveste independenta Justitiei in Romania si pastrarea echilibrului in sistemul judiciar. Suntem intr-o…