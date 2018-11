Stiri pe aceeasi tema

- Romania este si va ramane o tara pro-europeana si a dovedit in nenumarate randuri ca este un stat membru loial si implicat, care crede in valorile Uniunii Europene, pe care le apara si le respecta, spune ministrul Apararii, Mihai Fifor, care subliniaza ca ''este de neacceptat introducerea unor…

- „Romania este și va ramane o țara pro-europeana și a dovedit in nenumarate randuri ca este un stat membru loial și implicat, care crede in valorile Uniunii Europene, pe care le apara și le respecta. Am fost și suntem deschiși permanent cooperarii stranse și deschise cu forurile UE și consider…

- Parlamentul European este profund ingrijorat de modificarile aduse legislatiei judiciare si penale din Romania, in special cu privire la potentialul de a submina independenta sistemului judiciar, potrivit unui draft al rezolutiei care va fi votat in PE. Documentul obtinut de Mediafax este…

- "Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani de munca, cu care am lucrat din 1991 si pana in 2014, sa spun ca sunt in continuare membru PSD. Am fost aleasa deputat si senator pe listele PSD. In 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri…

- Situatia incredibila la Palatul Victoria. Desi a fost criticata dur de parlamentarii europeni, miercuri, in plenul Parlamentului European si a primit un ultimatum din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in privinta independentei justitiei si a respectarii statului de drept,…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP preluata de Agerpres. Decizia, care…

- Batalia pentru Bruxelles. In mai puțin de un an, batalia pentru un loc in Parlamentul European va ajunge la final. Alegerile din mai 2019 vor aduce la Bruxelles un nou lot de eurodeputați, iar partidele se pregatesc deja pentru campanie. Miza este una pecuniara: un salariu de europarlamentar depașește…