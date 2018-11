Raport MCV/ MAE: România îşi menţine convingerea că întruneşte condiţiile pentru ridicarea MCV Romania isi mentine convingerea ca intruneste conditiile pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ''in conditiile in care, ca stat membru al UE cu drepturi depline de mai mult de 10 ani, a demonstrat continuu o abordare constructiva in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor legate de Justitie'', se arata intr-un raspuns al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis la solicitarea AGERPRES.



MAE subliniaza ca "Romania este un stat cu o democratie matura si are mecanismele democratice si constitutionale necesare pentru a lua propriile decizii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat marti, 13 noiembrie, in contextul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), cel mai recent raport al sau privind progresele inregistrate de Romania in directia indeplinirii angajamentelor asumate privind reforma judiciara si combaterea coruptiei. Raportul publicat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va prezenta marti dupa-amiaza la Bruxelles rapoartele privind progresele inregistrate de Romania si Bulgaria in cadrul Mecanismului…

- "Mecanismul a esuat, pentru ca daca la inceput au fost patru repere, ulterior, in ultimul raport, avem 12 recomandari. Deci, de la patru au ramas 12, ca sa glumesc - cred ca intelegeti aluzia. Sigur ca e o forma de discriminare, pentru ca acest mecanism nu se aplica decat Romaniei. Problemele pe…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intrevedere au participat miniștrii Rovana Plumb și Tudorel Toader, precum și Dan Nica, europarlamentar.…

- "Ceea ce s-a intamplat aseara in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European confirma, din pacate pentru Romania, ceea ce se anticipa. In loc sa fie o dezbatere adevarata despre situația reala din țara noastra, am asistat la o execuție a Romaniei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, reacționeaza virulent, dupa dezbaterea din Comisia LIBE a Parlamentului European. Dragnea considera ca Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție nu și-a atins scopul in Romania și a solicitat ridicarea acestuia.”Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European va discuta luni situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, urmand ca la sedinta sa participe si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans. In sesiunea plenara de miercuri, unde se va discuta…

- Eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne vor discuta luni despre situatia din Romania, inclusiv despre independenta justitiei, sedinta extraordinara fiind programata de la ora 19.30. Pe ordinea de zi a comisiei se afla un raport al Comisiei Europene privind progresele…