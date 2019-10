„L-am studiat si eu (Raportul MCV - n.r.) si ieri si astazi de dimineata. E discutabil. Nu e atributul meu in mod deosebit, am vazut ca ministrul Justitiei a intrat pe fond. Presupun ca ar trebui o discutie mult mai sincera si mai serioasa cu UE si Comisia in privinta MCV.

Am vazut ca nu sunt probleme la Camera Deputatilor, dimpotriva, s-au facut anumiti pasi, iar astazi dimineata am decis ca reprezentantul nostru, al Camerei Deputatilor, in discutiile cu responsabilii pe MCV sa fie dl deputat Halici Nicusor”, a spus Marcel Ciolacu, intrebat in legatura cu Raportul MCV.

El a adaugat,…