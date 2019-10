Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana afirma, in comunicatul referitor la raportul MCV, ca progresele inregistrate de Bulgaria sunt suficiente pentru a considera indeplinite angajamentele asumate in momentul aderarii la UE. Decizia finala privind ridicarea MCV va fi luata dupa consultarea Consiliului UE si a PE.

- Comisia Europeana arata intr-un comunicat oficial ca ultimul raport MCV privind justitia si lupta anticoruptie din Romania constata ”o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora”. Institutia europeana subliniaza ca a informat autoritatile…

- Comisia Europeana a anunțat ca a adoptat, marți, ultimul raport din cadrul MCV care vizeaza Romania. Executivul european iși exprima, printr-un comunicat de presa, ”regretul” ca autoritațile de la București nu au ținut seama de recomandarile cerute prin precedentul raport. CE a precizeaza ca raportul…

- Comisia Europeana a adoptat marti raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria pentru onorarea angajamentelor privind reforma judiciara, combaterea coruptiei si a criminalitatii organizate, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).Intr-un comunicat de presa, Comisia…

- Intr-un comunicat de presa, Comisia arata ca a trecut in revista evolutiile fata de raportul din ianuarie 2017, in care formulase 17 recomandari, si a constatat ca Bulgaria a actionat semnificativ pentru implementarea acestora, scrie Agerpres. Progresele in cadrul MCV sunt suficiente pentru…

- Comisia Europeana remarca in ultimele doua rapoarte publicate astazi de Comisia Juncker cu privire la progresele inregistrate de Romania si Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare ca vecinii de la Sud de Dunare se califica pentru a iesi din cadrul MCV. „Eforturile Bulgariei inregistrate…

- Comisia Europeana va publica, marti, rapoartele MCV pentru Bulgaria si Romania. Monitorizarea celor doua tari se asteapta sa fie ridicata, aceasta fiind una dintre promisiunile actualului presedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a dat asigurari ca acest lucru se va intampla pana la…

- Biroul permanent al Senatului a solicitat luni un punct de vedere Comisiei de regulament referitor la solicitarea PNL de infiintare a unei comisii de ancheta privind modul in care a fost efectuata executia bugetara in anul 2018 si rectificarea bugetara din 2019 potrivit Agerpres "Raportul de tara…