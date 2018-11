Raport îngrijorător: Schimbările climatice ameninţă tot mai mult sănătatea persoanelor vulnerabile Problemele de sanatate asociate cu valurile de caldura - insolatii, maladii cardiovasculare si renale - au crescut tot mai mult pe plan mondial din cauza efectelor pe care schimbarile climatice le au asupra persoanelor in varsta, locuitorilor din orase si pacientilor deja slabiti de alte boli, previn autorii unui raport international publicat joi, potrivit Agerpres. Europa este mai vulnerabila decat Africa si Asia de Sud-Est, intrucat detine un numar mai mare de persoane in varsta care traiesc in orase, unde efectele valurilor de caldura pot fi deosebit de devastatoare, potrivit acestui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

