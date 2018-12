Jurnalismul este mai periculos in prezent decat in oricare punct din ultimii 10 ani, conform unui raport al organizatiei pentru drepturile omului Articolul 19, care releva ca 78 de jurnalisti au fost ucisi in 2017. In Romania exista un declin substantial privind capacitatea jurnalistilor de a-si face treaba, scrie in raportul citat de The Guardian, conform news.ro.

Un declin substantial in capacitatea jurnalistilor de a-si face meseria a fost remarcat in Yemen, Burundi, Romania, Zanzibar si Turcia, tara in care reporterii au recunoscut in particular ca se abtin sa scrie despre presedintele…