Raport ingrijorator al Bancii Mondiale: 1,1 milioane de romani traiesc intr-o saracie extrema

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,1 milioane de romani traiau intr-o saracie extrema, in 2015, anul pentru care exista cele mai recente date, potrivit unui raport al Bancii Mondiale, care ia in calcul 177 de țari și care a fost publicat in octombrie.Adrian Nastase, postare PARINTEASCA pentru Liviu Dragnea: Cum…

- Evolutiile economice inregistrate la nivel mondial sugereaza ca, desi in prezent numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie extrema este mai mic, aproape jumatate din populatia lumii, respectiv 3,4 miliarde de persoane, se straduieste sa-si asigure nevoile de baza, conform unui studiu al…

- Evolutiile economice inregistrate peste tot in lume sugereaza ca – desi in prezent numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie extrema este mai mic – aproape jumatate din populatia lumii (adica 3,4 miliarde de persoane) se straduieste sa-si asigure nevoile de baza, conform studiilor Bancii…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Evolutiile economice inregistrate la nivel mondial sugereaza ca, desi in prezent numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie extrema este mai mic, aproape jumatate din populatia lumii, respectiv 3,4 miliarde de persoane, se straduieste sa-si asigure nevoile de baza, conform unui studiu al…

- Evolutiile economice inregistrate peste tot in lume sugereaza ca - desi in prezent numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie extrema este mai mic - aproape jumatate din populatia lumii (adica 3,4 miliarde de persoane) se straduieste sa-si asigure nevoile de baza, conform unui studiu al…

- Economistul-sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, avertizeaza ca Romania se va imprumuta tot mai scump in trimestrele urmatoare, cauzele regasindu-se atat pe plan extern, cat si intern. "Curba randamentelor (ratele de dobanda la titlurile de stat, pe piata secundara, pe toate scadentele,…

- Politia italiana a anuntat, vineri, ca a fost arestat fostul sef al ANAF, Serban Pop, care era vizat de un mandat international de arestare in urma condamnarii sale in Romania pentru coruptie. Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de…