Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia veniturilor operationale ale bancilor din Romania este determinata in principal de veniturile nete din dobanzi, susține Banca Naționale a Romaniei (BNR), in „Raportul asupra stabilitații financiare”, ediția decembrie 2018, nr. 16, conform Mediafax.„Acestea cuantifica circa 65 la suta…

- Cel mai puternic restaurant pe care il are in Romania lantul american de restaurante de tip fast-food McDonald’s este cel de tip drive-thru din cartierul Dristor din Capitala, conform surselor din piata. Acesta are vanzari de 6-7 mil. euro, potrivit estimarilor ZF.

- Global Firepower, una dintre cele mai cunoscute organizații de analize militare din lume, a intocmit topul celor mai puternice armate, clasament in care este menționata și țara noastra. Clasamentul anual al celor mai puternice armate din lume realizat de Global Firepower, plaseaza Romania pe locul 40,…

- Complexul Energetic Oltenia se afla pe locul al 16-lea in topul poluatorilor din Uniunea Europeana, potrivit unui raport intitulat „Ultima suflare: Companiile energetice pe carbune care imbolnavesc Europa“. Raportul a fost publicat de Climate Action Network Europe, scris si susținut ...

- Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca raportul MCV este o expresie a intereselor și luptei dintre familiile politice europene."Eurobarometrul indica Romania ca una dintre cele mai proeuropene țari. Din pacate, constat ca declanșarea…

- Bucuresti este al treilea oras din lume si primul din Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, transmite Bloomberg. La nivel mondial, cele mai aglomerate orase sunt Bangkok, Mexico City,…

- La nivel mondial, cele mai aglomerate orase sunt Bangkok, Mexico City, Bucuresti, Jakarta, Moscova, Chongqing, Istanbul si Sankt Petersburg. Topul realizat de TomTom este dominat de pietele emergente. In randul tarilor bogate, doar Los Angeles este in top 15, fiind pe pozitia a 14-a. Unele…

- Acest segment, cu care debuteaza fiecare sesiune anuala a Adunarii Generale a ONU, reprezinta cea mai ampla reuniune a șefilor de stat sau guvern din cadrul sesiunii. Nivelul ridicat de participare reflecta importanța agendei de dezbatere, ONU fiind forumul cu cea mai mare legitimitate la nivel global.…