Raport GRECO. Florin Iordache, decizia PSD privind SIIJ "Nu sunt de acord și va spun de ce. Din acest club fac parte și Franța și Anglia și Germania. Și Anglia și Germania și Franța au o serie de recomandari pe care nu le-au transpus și nu au de gand sa le transpuna. Atat timp cat suntem o țara independenta, cat avem un Parlament ales democratic, Parlamentul e singurul care poate modifica legislația. In acest club putem funcționa foarte bine cu Secția intarita, care asigura o anumita siguranța și independența reala a justiției", a declarat Florin Iordache. Iordache, deranjat de rezolutii Iordache, deranjat de rezolutii "Atata timp cat GRECO a observat, spre exemplu,…

