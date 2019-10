Raport: Femeile sunt mai putin reprezentate in securitatea cibernetica, in aproape jumatate dintre companiile mari In 45% dintre marile companii, proportia de femei care lucreaza in departamentele de securitate IT este mai mica decat cea din cazul restului de departamente ale companiei.



Cu toate acestea, doar 37% dintre aceste organizatii au pus in aplicare sau au luat in calcul programe care sa aduca mai multe femei in securitatea cibernetica, arata un studiu realizat de 451 Research in randul liderilor din domeniul securitatii.



O forta de munca diversa aduce noi talente intr-o organizatie, precum si rezultate mai bune de business. De exemplu, cele mai diverse intreprinderi la nivel mondial… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 45% dintre marile companii, proporția de femei care lucreaza in departamentele de securitate IT este mai mica decat cea din cazul restului de departamente ale companiei. Cu toate acestea, doar 37% dintre aceste organizații au pus in aplicare sau au luat in calcul programe care sa aduca mai multe…

- Mai mult de jumatate din angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ sau vor disparea in urmatorii zece ani, potrivit sondajului PwC „Upskilling Hopes and Fears”. Totodata, angajatii considera ca actualii angajatori ar…

- In perioada 26 august – 10 octombrie 2019 se desfasoara Actiunea de informare si control pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime de securitate si sanatate in munca, in institutiile de administratie publica. Securitatea si sanatatea in munca reprezinta unul dintre aspectele…

- Conform sursei citate, patru din cinci organizatii (81%) considera ca digitalizarea retelei operationale este importanta sau foarte importanta pentru acest an, in timp ce 87% dintre cei chestionati confirma faptul ca securitatea cibernetica OT/ICS devine o prioritate pentru companiile industriale…

- In ciuda automatizarii, factorul uman mai poate pune in pericol procesele industriale: greșelile angajaților s-au aflat in spatele a 52% dintre incidentele care au afectat tehnologiile operaționale și sistemele industriale de control (OT/ICS) anul trecut. Potrivit unui nou raport Kaspersky, Starea securitații…

- Statele Unite ale Americii adopta o noua decizie controversata si reinstaureaza pedeapsa cu moartea la nivel federal. Procurorul general William Barr a luat aceasta decizie dupa o pauza de 16 ani, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, potrivit CNN.CITESTE SI: Sfatul specialistului: Cum…