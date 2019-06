Raport dur al Consiliului Europei despre discursurile si crimele motivate de ura din Romania

Rromii continua sa fie discriminati in Romania, in conditiile in care atat in discursul politic, cat si in cel media sunt perpetuate clisee care duc la marginalizarea acestora. Si minoritatile sexuale, dar si refugiatii sunt victime ale discursului urii si neacceptarii, arata Consiliul Europeni, intr-un raport privind Romania.



In noul sau raport privind Romania, Comisia pentru combaterea rasismului si intolerantei (ECRI) a Consiliului Europei isi exprima ingrijorarea cu privire la discursul rasist si intolerant, precum si la raspunsul necorespunzator din partea sistemului de justitie…