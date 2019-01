Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul autoturismelor second-hand inmatriculate in Romania. In primele 10 luni ale anului, au fost inregistrate 390.400 de unitati, in scadere cu 8,36%. Comparativ, in aceeasi perioada, a crescut numarul masinilor noi, cu 27,62%, pana la 113.331 de unitati. Din datele centralizate, la nivelul…

- In primele noua luni ale anului trecut, deficitul contului curent a fost de 4,779 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul…

- Alte 12 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in Bucuresti si in patru judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.446, din care 59 de decese.Vezi și:…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,395 miliarde euro la 31 august, (68,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata…

