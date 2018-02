Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce joi seara ministrul justiției, Tudorel Toader, a prezentat un raport al activitații DNA, la finalul caruia a cerut revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Koveși, in mai multe orașe ale țarii romanii au ieșit in strada in semn de protest fața de decizia lui Toader. Și la Cluj-Napoca,…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu s-a implicat in identificarea si eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul institutiei, facand referire la Mircea Negulescu.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- Realizatorul TV Mircea Badea dat, pur și simplu, in clocot, dupa anunțul facut de ministrul Tudorel Toader. Ministrul justiției a ținut o expunere de 90 de minute și la sfarșit a anunțat ca propune revocarea procurorului general al DNA, Laura Codruța Kovesi. Mircea Badea a dezlanțuit o serie de invective…

- Peste doua mii de oameni s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu,…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Fostul ministru al justitiei liberalul Catalin Predoiu afirma ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este 'pripita', subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate.…

- "Raportul Toader e usor demontabil in multe puncte (voi reveni tehnic pe larg) si decizia sa, pripita. CSM pregateste si el un Raport pe acelasi subiect. Presedintele va decide dupa ce le vede pe amandoua. Lumea intereselor geopolitice si economice se misca in jurul nostru cu o viteza ametitoare,…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- Intr-o atmosfera amintind prin tensiune mediatica de cea premergatoare difuzarii casetei cu Procesul lui Ceaușescu, ministrul Justiție, Tudorel Toader, a prezentat ceea ce el a numit „Raport privind activitatea manageriala la DNA”, așa cum a anunțat el pe facebook.

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- In baza unui raport al activitații managementului Direcției Naționale Anticorupție, ministrul Justiției, Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Dupa decizia ministrului Justitiei romane, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din București.

- Joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala.

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Uniunea Salvati România condamna decizia politica luata, joi, de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis îsi reitereaza sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, dupa cererea de revocare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, avansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca spera ca masurile sa continue si cu cererea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. „S-a cerut revocarea…

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind... The post Tudorel Toader declanseaza revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi appeared first on Renasterea banateana .

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 – februarie 2018. La o saptamana de la somatia publica a premierului,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta joi, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu,…

- Liderii UDMR au ajuns la concluzia ca procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocat din funcție și iși va duce la capat mandatul care expira in 2019, indiferent daca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va propune joi acest lucru. „Pariul" public al maghiarilor reprezinta un gest inedit…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Dupa milenii de cultura a onoarei Japonia a dat cu bata-n balta la Pearl Harbor atacand SUA inainte de a-i declara razboi. Drept pedeapsa americanii, tot fara niciun avertisment, deci lasand onoarea la o parte, au aruncat doua bombe atomice asupra a doua orase omorand zeci de mii de oameni nevinovati.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii Editia de seara de la Romania TV, analizeaza intr-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Ciutacu afirma ca sefa DNA a mintit in cel putin trei raspunsuri la intrebarile reporterilor,…

- Tudorel Toader a gasit soluția ideala pentru a o inlatura pe Laura Codruța Kovesi de la carma DNA, potrivit senatorului PNL Daniel Fenechiu. Liberalul a dezvaluit la Digi24 o posibila strategie pe care ar avea-o coalitia de guvernare pentru a provoca revocarea Laurei Codruta Kovesi. Liberalul sustine…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca nu se poate pronunta daca o anumita persoana poate conduce sau nu DNA, dar si-a exprimat ingrijorarea ca pot fi facute probe impotriva unui prim-ministru. Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent. Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o “formalizeze”, in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri seara la Antena 3 ca va anunta „intr-un termen scurt sau foarte scurt" daca ii va propune Președintelui Klaus Iohannis revocarea sau mentinerea in functie a procurorului șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El a precizat ca a luat deja decizia in „forul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, întrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "în forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta într-o conferinta de presa,

- "CSM - o hotarare emotionala!", a scris Tudorel Toader, miercuri, pe Facebook. El face, in context, o paralela intre declaratiile sale si considerentele judecatorilor Curtii Constitutionale din motivarea deciziei privind cazul "Belina". "Declaratia data: procurorul nu poate sa ancheteze oportunitatea,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…