Stiri pe aceeasi tema

- Suna frumos? „Judecatorii si procurorii nu pot sa faca parte din partide sau formatiuni politice si nici sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic. Acestia sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor…

- Jurnalista Sorina Matei „dinamiteaza” dosarul fostei șefe DNA! Ea afirma intr-o postare pe Facebook ca procurorul Adina Florea a efectuat cu incalcarea Codului de Procedura Penala acte de urmarire penala in acest dosar, exemplificand audierea fostului premier Victor Ponta de saptamana trecuta, incalcandu-i…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, face valuri in Parlament și vine cu o propunere care va fi greu de refuzat, in an electoral. Ponta propune un amendament la Legea bugetului prin care se reduce la zero finanțarea partidelor politice. Odata deschisa dezbaterea in Parlament, propunerea va fi greu…

- Procurorii CSM arata ca au admis cererea șefului interimar DNA, de a aviza revocarea lui Lucian Onea de la DNA Ploiești, deoarece analizele arata ca acesta și-a incalcat atribuțiile și articolele din presa despre activitatea sa influențeaza negativ percepția populației asupra intregii structuri,…

- Datorita așezarii geografice și a faptului ca inconjoara municipiul București, județul Ilfov este strabatut de importante cai de comunicație in curs de extindere și modarnizare. La solicitarea prefectului județului Ilfov, Marius Cristian Ghincea, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Joi, PSD a cerut BNR sa isi faca datoria si sa apere moneda nationala, afirmand ca BNR are destul resurse in acest sens. Vineri, Ministerul Finantelor a atras atentia ca banca centrala trebuie sa stabileasca si sa supravegheze respectarea regimului valutar. Citeste si: PSD ataca BNR pe tema…

- In calitate de consilier in Consiliul Judetean Cluj, ales in urma alegerilor din 5 iunie 2016, in temeiul dispozitiilor art.51, alin.(4), din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arad. Astfel, comitetele executive trebuie sa informeze proprietarii despre aceasta reglementare și sa emita o decizie pentru semnarea actului adițional la contractul de munca al angajatului asociației. Concret, fața de costul total pentru salariu minim un angajator și angajatul vor avea cheltuieli…