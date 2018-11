Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrele naturale provocate de schimbarile climatice vor provoca daune in valoare de sute de miliarde de dolari in Statele Unite pana la finalul secolului, potrivit unui raport al mai multor institutii federale americane, ce contrazice pozitia Administratiei Trump in privinta protectie mediului.

- Imaginați-va un lac extraordinar de albastru, care nu a fost afectat niciodata de schimbarile climatice și nici de influența omului. Ei bine, un asemenea loc exista in realitate. Un grup de cercetatori australieni a descoperit ceea ce cu greu mai putem crede ca exista intr-o lume puternic explorata…

- Amenintarile legate de schimbarile climatice prezinta riscuri "extreme" pentru doua treimi dintre orasele africane, din cauza cresterii populatiei si a infrastructurilor slabe, potrivit unui raport publicat miercuri, relateaza AFP. Potrivit ONU, 86 din cele 100 de orase din lume cu cea…

- Omenirea a atins "un punct fara intoarcere" in privinta schimbarilor climatice, a avertizat marti secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, cu prilejul instituirii in Olanda a unei comisii pentru clima,...