Raport devastator: Risc de producere a unei CATASTROFE, baraje neautorizate ”Un alt aspect constatat a fost legat de situatii in care detinatorii unor lucrari hidrotehnice nu au efectuat toate demersurile in vederea autorizarii functionarii acestora. A rezultat faptul ca un numar de 39 de baraje de importanta exceptionala si deosebita (categoriile A si B) nu erau autorizate/avizate sa functioneze in conditii de siguranta. Referitor la barajele din categoriile de importanta C si D (baraje de importanta normala si redusa), la nivelul anului 2017, un numar de 982 de baraje nu erau autorizate/avizate sa functioneze in conditii de siguranta, existand astfel riscul producerii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

