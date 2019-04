Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- Investigatia procurorului special Robert Mueller a descoperit ca „in unele situatii, echipa de campanie a lui Donald Trump a fost receptiva” la ofertele rusilor in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.De asemenea, procurorul a constatat ca echipa lui Trump „se astepta…

- Procurorul general al SUA, William Barr, a declarat intr-o conferinta de presa ca in raportul procurorului special Robert Mueller au fost investigate „10 momente” in care presedintele american Donald Trump a fost suspectat ca a obstructionat justitia, scrie The Guardian.

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale americane în 2016 și despre suspiciunile de obstrucționare a justiției care îl vizeaza de președintele SUA, Donald Trump, va fi facut public joi, a anunțat luni Ministerul Justiției, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Administrația de la Kremlin nu a citit momentan raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, a transmis duminica Dimitri Peskov, purtatorul de cuvânt de la Kremlin, citat de agenția de presa RIA, conform Mediafax.„Nu…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…