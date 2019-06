Stiri pe aceeasi tema

- 20 de zile de caldura letala pe an. Ecosisteme prabusite. Mai mult de un miliard de oameni stramutați. Toate aceste sunt scenarii probabil care vor devasta societati pana in 2050, daca nu se vor lua masuri rapide si concrete pentru a opri incalzirea globala, conform

- Planctonul din emisfera nordica are tendinta de a migra tot mai mult spre nord, odata cu incalzirea globala, demonstreaza un studiu publicat miercuri in revista Nature si consacrat acestor microorganisme aflate la baza lantului trofic oceanic, potrivit AFP. "Nu este o veste buna pentru…

- Oamenii de știința au gasit o metoda inedita de a combate încalzirea globala - vor sa arunce sare în atmosfera. Cum ar putea mai exact acest lucru sa opreasca schimbarile climatice și ce efecte ar putea avea asupra Pamântului?

- Diplomati importanti din Statele Unite, Rusia si alte state care au granita cu Arctica se intalnesc, astazi, in Finlanda, pentru a discuta despre politici ce privesc regiunea polara, in contextul in care tensiunile sunt din ce in ce mai mari in ceea ce priveste contracararea incalzirii globale si accesul…

- Incalzirea globala este o problema majora pentru planeta noastra și are efecte extrem de grave asupra mediului in care traim.Un nou studiu NASA a confirmat inca o data ca vom avea parte de temperaturi din ce in ce mai ridicate.

- Datele obtinute in urma masuratorilor satelitare ale suprafetei Pamantului confirma ca incalzirea globala determina cresterea temperaturii planetei, relateaza miercuri Press Association.

- Numarul tot mai mare de ani cu temperaturi foarte ridicate, cresterea zonelor semi-aride: incalzirea globala afecteaza aproape 70% din populatia Spaniei, sau 32 de milioane de locuitori, potrivit unui studiu al Agentiei Meteorologice spaniole (AEMET), publicat marti, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Treizeci…

