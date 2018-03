RAPORT: Cu cât cresc salariile românilor în 2018. Ce bonusuri cer angajaţii Lipsa de candidati in majoritatea sectoarelor economice va deveni si mai intensa in 2018, iar pentru a gasi sau a pastra candidatii de care au nevoie, angajatorii ofera, pe langa cresterile consistente de salarii, beneficii tot mai extinse, potrivit Adecco. ”In cazul segmentului profesionistilor (financiar, legal, HR etc.) flexibilitatea programului devine tot mai importanta. De exemplu, efectuarea programului de munca de 8 ore in intervalul 07:00 – 20:00, a devenit o solicitare auzita din ce in ce mai des in interviuri pentru job-urile “de birou””, arata un sondaj realizat in randul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Salariile vor crește și in 2018, apreciaza experții Adecco. In industrie,veniturile lunare vor avea o creștere de minim 10% fața de sfarșitul anului 2017, in timp ce, pentru angajatii din sectorul financiar, lista beneficilor va fi completata de noi servicii. Lipsa candidațiilor in majoritatea sectoarelor…

- Veniturile lunare din zona industriala vor inregistra o crestere de minimum 10% anul acesta, iar beneficiile de care se bucura angajatii din sectorul IT se vor extinde si catre alte domenii, apreciaza expertii Adecco. “Pe parcursul anului 2018 salariul va creste cu circa 10% in zona industriala.…

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 – 18 aprilie, rezultatele urmand a fi afisate…

- EIT Forum Auto, reprezentantul oficial al autoturismelor Volvo in Romania, estimeaza pentru anul in curs atingerea unei cifre de afaceri in valoare de 30 mil. euro, cu 45% mai mult fata de valoarea inregistrata in 2017, pe fondul lansarii noilor SUV-uri XC40 si XC60, alaturi de noul V60. Cresterea…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 – 2018, 465 fiind in Bucuresti. Din numarul total al deceselor, respectiv 109, cate 12 au fost in Capitala si in judetul Iasi, potrivit datelor furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Delgaz Grid, compania de distributie de gaze naturale si electricitate a Gru-pului E.ON Romania, a investit anul trecut circa 50 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale din judetul Iasi. Cresterea sigurantei si a calitatii serviciului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca, la sfarsitul acestui an, vor fi incheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale care se vor construi la Iasi, Cluj si Craiova. Fiecare dintre aceste unitati medicale va avea intre 800 si 900 de paturi.

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In ianuarie erau inregistrati…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie, au beneficiat…

- Trecerea contributiilor in sarcina angajatului a majorat salariile brute doar pentru aproape 80% dintre angajati, ceilalti fiind nevoiti sa primeasca un salariu mai mic. Majorarea brutului s-a facut fie prin semnarea unui act aditional, fie prin acordarea unor bonusuri, potrivit unui sondaj…

- Politistii efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete printre care si judetul Galati, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. ”Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La data de 22 februarie a.c., politistii…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat “Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. De asemenea, au loc proteste si la Sibiu si la Iasi, insa participarea este mult mai redusa. Oamenii scandeaza “PSD – Ciuma Rosie”…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca sa protejeze angajatii, sustine Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul contributiilor de asigurari sociale…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara – Iasi – Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza ‘frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara’, a anuntat compania. ‘Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Percheziții in București și in zece judete intr-un caz privind importul de electrozi sub denumirea unei marci cunoscute, instrumentate de polițiștii din Buzau. Vizați de ancheta sunt doi chinezi cu domiciliul in București și un galațean care ar fi importat electrozi din China și Croația, sub denumirea…

- "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni si constructia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iasi, Craiova -, exista intarzieri. In cel mult o luna de zile, voi analiza impreuna cu ministrii de resort…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Cea mai scumpa vacanta de anul trecut, un revelion in Maldive, a fost cumparata de un cuplu de romani de la agentia dintr-un mall din Baneasa si a costat 84.000 de euro. "In medie, o familie de romani aloca pentru o vacanta suma de 1.500 euro. Astfel, turistii din Moldova cheltuiesc, in medie,…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna decembrie, erau inregistrati…

- Crewlink, partenerul oficial al companiei Ryanair pentru recrutarea de personal, a lansat programul de recrutari pentru primavara anului 2018. Ryanair recruteaza echipaj de zbor din toata tara, iar candidatii interesati de o cariera in cadrul companiei aeriene se pot intalni cu recrutorii in Bucuresti,…

- "Sper ca PSD și ALDE sa ințeleaga care este voința reala a cetațenilor legata de Legile Justiției și sa renunțe la a le mai schimba. Pe de alta parte, o finalitate pe termen mediu și lung este trezirea romanilor, implicarea lor intr-o schimbare reala. Sa se implice cat mai mult", a declarat Mihai…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Creșterile inregistrate pe Aeroportul Internațional Timișoara fata de anul precedent: cu 40% a traficului de pasageri, cu 25% a mișcarilor de aeronave și cu 18% a traficului de marfa In total, in 2017, Aeroportul International Timisoara a inregistrat 1.621.529 pasageri, cu 40% in plus fata de anul precedent.…

- Vești nu prea optimiste pentru profesori! Mai exact, salariile din invatamant pentru luna decembrie vor fi platite cu intarziere. Angajatii din scoli isi vor primi banii pe 12 sau pe 15 ianuarie, nu pe 9, ca de obicei.Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este…

- Prezenți in studiorile ACCES TV, rectorul Universitații ”Constantin Brancuși” Toader Nicoara și pro-rectorul UCB Cornelia Tomescu-Dumitrescu au declarat ca binecunoscuta instituție universitara pe care o conduc este atent preocupata de problemele economico-sociale cu care se confrunta județul Gorj…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Trenul „Sageata Albastra” care circula pe ruta Cluj – Ilva Mica – Rodna Veche, inagurat in vara anului trecut si-a incetat cursele, dupa ce statisticile CFR Calatori au aratat ca doar 11 calatori circulau, in medie, zilnic, pe aceasta ruta. Read More...

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- Scandalul panourilor anti-vaccinare din Brasov, Cluj si Iasi: Afisajele care promoveaza campanii de sanatate publica, verificate Directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel…

- In unele orase au aparut, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii, iar ministrul Sanatatii spune ca a solicitat inspectorilor sanitari sa verifice si sa sanctioneze promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizeza sanatatea publica si care nu au avizul Ministerului…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- ♦ Angajatorii vor crea peste 150.000 de noi locuri de munca in 2018, restaurantele si hotelurile vor avea din ce in ce mai multi angajati nepalezi sau filipinezi, iar deficitul de personal va conduce la o crestere cu cel putin 10% a salariilor anul acesta. ♦ Salariile angajatilor vor…

- Anul 2018 debuteaza in forta sub panou. Sala Polivalenta din Tg. Mures va gazdui joi, de la ora 19.00 disputa dintre echipa locala BC Mures si Phoenix Galati din cea de-a 12-a etapa a Ligii Nationala. Ambele echipe sunt angrenate in lupta directa pentru play-off 1-6 si promit un meci spectaculos deschis…

- Dupa ce la Brașov a aparut un panou publicitar cu mesaje legate de vaccinare, in care oamenii sunt indemnați in privința acestui tratament și sa citeasca prospectele inainte de a le folosi, secretarul de stat Raed Arafat spune ca aceste panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, reprezinta…

- Guvernul trimite angajații ANAF sa-și produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlați. Asta reiese dintr-un proiect de ordonanța, pus ieri in dezbatere publica, și care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii...