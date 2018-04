Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe din Marea Britanie a recunoscut ca a sters o postare de pe Twitter in care sustinea ca expertii britanici au ajuns la concluzia ca neurotoxina folosita in atacul din Salisbury asupra fostului spion rus Sergei Skripal a fost „produsa in Rusia”, scrie Sky News.

- Rusia a somat Londra sa-și ceara scuze, dupa ce laoboratorul britanic care a analizat substanța utlizata impotriva unui fost agent dublu rus in Anglia a recunoscut ca nu poate dovedi ca otrava provine din Rusia. ”Teoria lor nu se va confirma in niciun caz deoarece este imposibil de confirmat. Ministrul…

- Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti- intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otravit luna trecuta spionul rus Serghei Skripal…

- Publicația The Times scrie despre un nou raport al parlamentarilor britanici, care analizeaza a treia serie ale așa-numitelor ”SurkovLeaks”. Documentul concluzioneaza ca Rusia utilizeaza in Marea Britanie și in alte țari metode și activitați subversive și de dezinformare, similare cu cele pe care le-a…

- Trei diplomati moldoveni au fost fost declarati persona non grata în Rusia. Despre acest lucru informeaza ria novosti. De asemenea, persona non grata au mai fost declarati 13 diplomați din Ucraina, 4 din Germania, 4 din Polonia, 3 din Lituania, 3 din Cehia, 2 din Italia,…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a adoptat luni, cu 12 voturi "pentru" si cinci "impotriva", raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara., si cu 11 voturi "pentru" si 5 "impotriva" raport faborabil cu amendamente pentru…

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat sapte…

- Un roman in varsta de 20 de ani a fost injunghiat mortal intr-un centru comercial Stratford Centre din estul Londrei. Potrivit martorilor, tanarul a incercat sa iși ajute un prieten care a fost atacat. Beniamin Pieknyi, un roman de 20 de ani, din Valea Jiului, a fost injunghiat mortal la centrul comercial…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, a anuntat joi Martin Sutherland, directorul executivul al companiei britanice De La Rue, specializata…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani, infractiunile avand loc pe teritoriile Romaniei si Marii Britanii. Potrivit unui comunicat emis, marti,…

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv pentru functionarea si organizarea CSM.

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Comisia…

- "Ancheta dispune de probe irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, o deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni in vederea organizarii unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu", a declarat in fata parlamentarilor procurorul general Iuri Lutenko. Acest plan prevedea…

- Rusia va expulza in curand diplomații britanici, a declarat ministrul de Externe de la Mosciva, ca raspuns la anunțul de miercuri al Theresei May privind expulzarea a 23 de diplomați care ar fi ofițeri de informații nedeclarați, scrie BBC News. Serghei Lavrov a declarat presei ruse ca expulzarile se…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Comisia Europeana a scris guvernului britanic sustinand ca Marea Britanie este datoare Uniunii Europene cu 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, scrie BBC. Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a…

- Vicepresedinta formatiunii Britain First, Jayda Fransen, devenita celebra dupa ce Donald Trump a retransmis pe Twitter niste clipuri video antimusulmane postate de ea, a fost condamnata miercuri de justitia britanica la 36 de saptamani de inchisoare pentru hartuire de natura religioasa, relateaza…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia are o influenta din ce in ce mai „rea” asupra relatiilor internationale dupa ce s-a descoperit ca un fost spion rus care lucra in serviciul britanicilor a fost otravit in orasul Salisbury din Anglia, scrie Politico. Vorbind in fata…

- Tranzactia prin care statul a vandut, in urma unei licitatii cu un singur participant, trei complexe de rachete antiaeriene unei companii dubioase, „S-Profit", cu sediul in Marea Britanie, dar cu radacini si activitati de milioane de USD in Ucraina, a fost finalizata tacit, in vara anului 2017, cand…

- Londra nu este pregatita pentru a adopta noile tehnologii din domeniul transporturilor, precum vehicule autonome care nu au nevoie de sofer, sau pentru a utiliza drone in livrarile din segmentul de retail, transmit autoritatile locale, potrivit Bloomberg. In timp ce guvernul Marii Britanii…

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat, joi, Uniunea Europeana sa modifice politicile in domeniul imigratiei pentru a le permite cetatenilor si liderilor din Marea Britanie sa se razgandeasca si sa accepte ramanerea in Blocul comunitar.

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorii roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.Ambasada…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, numarul celor care beneficiaza de pensii de serviciu instituite prin legi speciale este de 184.000 de persoane, iar bugetul total pentru aceste pensii speciale a fost de 6,6 miliarde de lei in 2017. „Pensiile speciale ale civililor si militarilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat, în gluma, ca ar fi fost bine pentru Marea Britanie ca el sa fi fost prim ministru, relateaza Press Association, citat de Agerpres.

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, s-a intalnit marți, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar Național, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senat și Camera Deputaților. La intalnire, alaturi de ministrul apararii naționale, au fost prezenți șeful…

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP.

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- UE asteapta ca guvernul de la Londra sa prezinte o propunere privind viitoarele relatiile cu celelalte 27 de state membre, unul dintre cele mai sensibile aspecte fiind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Premierul britanic Theresa May, care isi va prezenta viziunea post-Brexit in…

- Trimiterea scrisorii de "divort" a Marii Britanii la Bruxelles, prin care aceasta anunta oficial Uniunea Europeana ca doreste sa iasa din Blocul comunitar, a costat 985,50 de lire sterline, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat vineri trei optiuni pentru situatia granitei irlandeze, adaugand ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor sa evite o frontiera dura intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, relateaza site-ul televiziunii Sky News.

- Liderii PSD si ALDE se reunesc astazi pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii SPP. Sedinta vine in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat, in repetate randuri pe Lucian Pahontu, seful SPP, ca se implica politic. Comisia de Aparare din Senat l-a invitat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....

- Potrivit unor surse citate de presa britanica, zeci de parlamentari din cadrul Partidului Conservator vor incerca sa o inlature pe Theresa May din functiile de lider al formatiunii politice si de prim-ministru in cazul unui esec electoral in alegerile locale din luna mai. Procedura pentru…

- Marea Britanie a elaborat un plan de evacuare, care se afla „intr-o continua revizuire”, in contextul in care noi informații ies la iveala despre Coreea de Nord, care ar putea dispune de rachete nucleare capabile sa loveasca Regatul Unit și exista temeri ca acest lucru s-ar putea intampla „in urmatoarele…

- Persoanele aflate intr-un parc de distracții din Tokyo au fost nevoite sa se adaposteasca, dupa ce sirenele au inceput sa sune, din cauza unui exercițiu de aparare civila. Potrivit ABC News, autoritațile din capitala japoneza au organizat acest exercițiu bazindu-se pe un scenariu in care Coreea de Nord…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea tranzactiilor cu bitcoin si mineritul acesteia, in timp ce Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare a inceput la sfarsitul anului trecut sa controleze mai strict vanzarile acesteia, noteaza News.ro. Coinmarketcap.com…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…