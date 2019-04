Romania s-a clasat pe locul 28 in Tabloul de bord european privind inovarea din 2018, punctajul sau fiind cu 14 puncte procentuale mai mic decat in 2010, in timp ce majoritatea intreprinderilor din tara au un nivel scazut de constientizare a aspectelor de mediu, se arata in Raportul de tara privind evaluarea din 2019 a punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), intocmit de Comisia Europeana (CE).



In acelasi timp, datele incluse in document releva faptul ca, in Tabloul de bord privind ecoinovarea, Romania se situeaza pe locul 23, cu 65 de puncte, cu mult sub scorul mediu…