- Bancile din Bulgaria au o eficiența in exploatare cu 22% mai buna decat cele din Romania și o eficiența operaționala cu 32% mai buna, in timp ce bancile romanești sunt cu 17% mai eficiente in exploatare decat cele din Ungaria și cu 16% mai eficiente operațional, arata datele BCE, citate de BNR, scrie…

- Eficienta personalului bancar romanesc este inca redusa, in conditiile unui grad de intermediere financiara scazut, un angajat al bancilor din Romania gestionand in medie 1,85 mil. euro la sfarsitul lunii septembrie 2018, fata de 15,7 mil. euro la nivelul Uniunii Europene (UE), reiese din cel mai recent…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului Romaniei, memorandumul care susține Compactul Global pentru Migrație (CGM).„Pe data de 10-11 decembrie la Marrakesh in Maroc, Romania prin guvernul nostru trebuie sa semneze sau…

- Romania se claseaza inaintea altor țari din Europa Centrala și de Est in ceea ce privește ușurința cu care companiile iși pot plati taxele, devansand Bulgaria (locul 92), Ungaria (locul 86) și Polonia (locul 69), insa in urma performerilor regionali precum Țarile Baltice (Letonia - locul 13, Estonia…

- Un sfert dintre angajații din Industria IT&C din Romania sunt femei, procent care ne situeaza in top 3 și sub media europeana, unde 84% sunt barbați, arata datele Eurostat.Cele mai multe femei angajate in IT sunt in Bulgaria (34%) și in Iralanda (27%), urmate de Romania. In Cehia…

- Cele mai multe femei angajate in IT sunt in Bulgaria (34-) si in Iralanda (27-), urmate de Romania. In Cehia in schimb doar 7- dintre angajati sunt femei, iar in Polonia si Ungaria 10-. Rata somajului in sector a atins cel mai redus nivel in 2008, de 6,9-, a inceput sa creasca pana in 2012, la maximul…

- Romania a inregistrat o rata anuala a inflației de 4,7% in septembrie, conform datelor Eurostat - Biroul european de statistica, cel mai ridicat nivel dintre toate statele membre ale Uniunii Europene (UE).Țara noastra a fost urmata de Ungaria, a carei inflație a fost de 3,7%, de Bulgaria - 3,6%, ...

- Randamentul capitalurilor a fost de 21,2%, in creștere cu 2,1 puncte procentuale fața de trimestrul I și cu 5,8 puncte fața de jumatatea anului trecut. In topul clasamentului mai sunt bancile din Ungaria, cu un randament de aproape 18%, și Bulgaria, Lituania și Letonia, cu circa 13%. De cealalta parte,…