- Cancelarul german Angela Merkel spune ca intelege nemultumirea din landurile fostei Germanii comuniste, inaintea unor alegeri in trei landuri in care partidului antimigratie Alternativa pentru Germania (AfD) ar urma sa castige teren, relateaza DPA. "Nu sunt surprinsa ca exista frustrare…

- Revendicarea de reparatii financiare din partea Germaniei, in compensatie pentru crimele comise in timpul ocupatiei naziste (1941-1944) si "imprumutul" fortat contractat in 1942, constituie o veche dezbatere in Grecia, reaprinsa de criza datoriei din ultimii ani. Un raport realizat de experti greci…

- Germania isi ''asuma complet responsabilitatea crimelor'' comise de nazisti in Grecia, a declarat vineri cancelarul Angela Merkel, in cadrul primei sale vizite la Atena din 2014, transmit AFP, dpa si Reuters. Revendicarea de reparatii financiare din partea Germaniei, in…

- Un deputat si lider local al partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost grav ranit intr-un atac ''motivat politic'' comis de mai multe persoane la Bremen, au declarat marti surse din cadrul formatiunii politice si politiei, relateaza AFP. Politia din Bremen,…

- In ciuda recentelor restituiri, Germania incetineste inapoierea obiectelor de arta confiscate de nazisti. Inainte de conferinta de la Berlin la 20 de ani de la semnarea unui acord de urmarire a adevaratilor proprietari, tarile africane solicita acum si ele restituirea, potrivit Deutsche Welle, ptrluat…

- Fortele armate ale Germaniei, Bundeswehr, isi vor spori numarul de militari activi la 203.000 pana in 2025, relateaza editia de duminica a cotidianului german de larga circulatie Bild, citat de dpa, conform Agerpres. Ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, intentioneaza sa creasca…

- Apelurile Frantei si Germaniei in favoarea crearii unei armate europene sunt premature, a declarat vineri premierul olandez Mark Rutte, adaugand ca securitatea continentului nu poate fi garantata decat in cadrul NATO, potrivit France Presse. 'Ideea unei armate europene merge prea departe…

- Grecia spune ca va continua cu și mai mare energie acțiunea de a obține despagubiri de la Germania pentru al doilea razboi mondial și pentru un imprumut pe care a fost forțata sa-l acorde lui Hitler in timpul ocupației naziste, scrie Guardian .