- Conditiile in penitenciare nu sunt cele dorite, dar se merge in directia ridicarii standardelor, a declarat, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu ocazia prezentarii rapoartelor de activitate pe 2017 ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si Directiei de Probatiune. "Conditiile…

- Romania a platit, in anul 2017, 2.296.451 de euro pentru nerespectarea conditiilor materiale de detentie, in urma hotararilor de condamnare pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), arata bilantul pe anul trecut al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). Cifra este semnificativ…

- Situație incredibila și posibil in premiera la nivel national, in urma unei sentinte judecatoresti definitive a Curții de Apel Brasov, pusa in executare de catre un executor judecatoresc, conturile Penitenciarului Codlea au fost vineri, blocate. Intr-o postare pe retelele de socializare, Asociatia pentru…

- In ultimii ani, Romania a fost clasata printre primele state din Uniunea Europeana cu cele mai multe condamnari CEDO pentru incalcarea articolului 6 din Convenție. In ciuda acestui fapt, niciun magistrat nu a suferit sancțiuni financiare sau disciplinare pentru incalcarile grave ale drepturilor fundamentale,…

- Romania nu are la dispozițe cele 280 de milioane de euro necesare construirii a doua penitenciare la standarde CEDO, astfel incat criminalii, violatorii și corupții sa nu mai fie eliberați timpuriu din cauza aglomerarii din inchisori, dar e pe cale sa dea un miliard de euro pe Cartierul Justiției, arata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului cauza Nitu vs Republica Moldova. Reclamantul s-a plans pe aplicarea excesiva a fortei fizice si a mijloacelor speciale; pe absenta unui tratament specializat (psihiatric) si pe detentie in conditii proaste, transmite IPN.

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) s-au prezentat vineri la sediul Ministerului Justitiei pentru a discuta cu Tudorel Toader despre conditiile de lucru din penitenciare, deficitul de personal si promisiunea platilor privind orele suplimentare.…

- Din cauza condițiilor insalubre, a spațiilor supraaglomerate, a mancarii stricate și a lipsei de medicamente, un deținut aflat de opt ani de zile in spatele gratiilor, pentru talharie cu violența, risca sa iasa acum din pușcarie, intr-un coșciug, de patru scanduri. Vasile Șerban cere Statului Roman,…

- Statul roman se situeaza pe primul loc in privinta plangerilor depuse impotriva sa si care urmeaza sa fie judecate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), cele 9.900 de plangeri depuse de cetateni romani reprezentand 17,6% din numarul total al dosarelor de pe rolul acestei instante, a indicat…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ). "Directiile de actiune…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori.Potrivit unui comunicat postat, miercuri, pe site-ul…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- La finalul anului 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat publicitații o decizie comuna care a vizat 18 plangeri depuse de romani nemulțumiți de condițiile in care au trait in inchisorile sau in centrele de arest preventiv din țara. Conform informațiilor facute publice de catre reprezentanții…

