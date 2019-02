Raport alarmant al ONU. Viitorul hranei este grav amenințat Problema este cu atat mai serioasa cu cat populatia planetei este in creștere, scrie digi24.ro. Speciile de care depinde producerea hranei sunt tot mai putine. Aici sunt incluse atat plantele, insectele si animalele domestice cat si cele salbatice care mentin solul fertil, apa si aerul curate, polenizeaza florile si combat daunatorii. Fara ele agricultura ramane tot mai vulnerabila la boli, seceta și alte fenomene meteo extreme cauzate de schimbarile climatice. O problema in plus este ca ne bazam pe un numar mic de plante pentru a ne hrani - 9 specii reprezinta 66 la suta din totalul culturilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

