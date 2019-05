Raport al Pentagonului: 120 de civili au fost ucişi în 2018 în operaţiuni militare americane Armata americana a indicat ca 120 de civili au fost ucisi si alti 65 raniti in operatiuni ale sale in 2018 in Afganistan, Irak, Siria si Somalia, relateaza agentia DPA.



Informatiile sunt continute intr-un raport pentru Congres pe care Pentagonul trebuie sa-l intocmeasca anual.



Majoritatea civililor ucisi in operatiuni militare americane au fost in Afganistan, unde 76 de persoane si-au pierdut viata, potrivit raportului. Alte 42 de persoane au murit in Irak si Siria si doua in Somalia, potrivit raportului.



Nu au existat insa victime civile in operatiuni militare



