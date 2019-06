Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat trage un semnal de alarma in ceea ce privește promovarea produselor din tutun in randul tinerilor și reacționeaza pe pagina sa de Facebook. ”Vinerea trecuta, luand masa la un restaurant la mall, s-a apropriat o fata imbracata frumos si elegant de masa la care stateam si m-a abordat…

- In mod normal, Valea Uzului ar trebui sa fie, pur si simplu, o vale a Plangerii. Nimic mai mult. Jalea nu are nationalitate. Jalea nu-i membra a UDMR si nici ALDE (enumerarea acestor partide, veti vedea, nu-i intamplatoare). Durerea apasa la fel si in ungureste, dar si in romaneste. Insa nu-i asa, caci…

- Senatul a adoptat tacit inițiativa UDMR care prevede inființarea de unitați de voluntari pentru asigurarea ordinii publice. Practic, este vorba despre inființarea pazelei locale/comunale, aceasta putand fi asigurata cu unitați de voluntari, scrie g4media.ro . Proiectul, adoptat in ca din 25 martie,…

- Ca sa nu depaseasca, in 2018, tinta de deficit bugetar - in ciuda cheltuielilor sale nechibzuite - Cabinetul Dancila a amanat nejustificat, timp de mai multe luni, returnarea TVA catre firmele din tara. In acest fel, apreciaza deputatul USR Claudiu Nasui, Guvernul s-a folosit pe nedrept de banii intreprinzatorilor…

- Romania trebuia sa reactioneze oficial instantaneu si sa condamne vehement cele doua atacuri teroriste care au vizat moscheile din Noua Zeelanda, sustine fostul director al SRI, Costin Georgescu.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a lansat un atac la adresa omului de afaceri sucevean Stefan Mandachi, initiatorul protestului pentru autostrazi."Niste smecheri care, vezi Doamne, fac ei un metru de autostrada. La ora 12.30 a inceput lucrul la prima autostrada din Moldova. Ei fac circ, noi…