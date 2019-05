Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat vineri un apel parintilor sa-si vaccineze copiii impotriva rujeolei, dupa reaparitia acestei boli in SUA a carei eliminare oficiala a fost anuntata in anul 2000. Studii stiintifice au demonstrat ca vaccinurile nu provoaca autism. „Este necesar sa fie vaccinati,…

- Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a declarat, duminica, la un seminar pe tema vaccinurilor, organizat la Govora, ca parintii au o datorie civica si morala de a-si vaccina copiii, relateaza Agerpres “Este o datorie civica, daca vreti, a parintilor, si o datorie morala fata…

- Tribunalul Constitutional al Ungariei a decis ca minorii pot fi separati temporar de parintii lor daca acestia din urma nu permit fara un motiv justificat vaccinarea obligatorie a copiilor, relateaza portalul index, citat vineri de agentia EFE, potrivit agerpres.ro.''Poate fi limitat dreptul…

- Programul guvernamental care da posibilitatea parintilor sa depuna anual 1.200 lei, urmand sa primeasca, la majoratul copilului o prima de depunere de 600 lei si dobanda de 3% pentru intreaga suma depusa, nu este deloc atragator pentru romani. Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de…

- Campania de vaccinare a decurs și in aceasta iarna cu sincope. Problemele au aparut ca urmare a discontinuitații cu care au fost livrate vaccinurile-, chiar daca acestea au fost in numar mai mare decat in anii precedenți-, la care se adauga, in continuare, refuzul unor parinți de a-și imuniza copiii.…

- Asociatia VZW CROSS TO ROMANIA vrea sa doneze o unitate modulara pentru locuitorii din zona Pirita. Unitatea modulara are o suprafata de 50 m patrati si va fi amplasata pe strada Iazului din Baia Mare. Constructia este dotata cu toate cele necesare functionarii unei sali de clasa, unde copiii scolari…