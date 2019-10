Raport: 65% dintre angajaţi sunt încântaţi şi recunoscători pentru faptul că au colegi de muncă roboţi Rezultatele sondajului citat arata, totodata, ca 50% dintre oameni ar apela la un robot in loc sa-si consulte managerul, pentru sfaturi, iar 82% dintre cei chestionati considera ca robotii pot face lucrurile mai bine decat managerii lor. La intrebarea ce anume pot face robotii mai bine decat managerii lor, respondentii sondajului au spus ca robotii sunt mai buni in a furniza informatii impartiale (26%), la mentinerea programelor de lucru (34%), la rezolvarea problemelor (29%) si la gestionarea unui buget (26%). In schimb, cand au fost intrebati ce anume pot face managerii mai bine decat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

