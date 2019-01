Rapoartele ANAF nu mai pot fi folosite ca mijloace de proba in anchetele penale, potrivit unei decizii CCR

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 29 ianuarie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d din Constitutia Romaniei, al art.11 alin. 1 lit.d si al art.29 din Legea nr.47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoare exceptie de neconstitutionalitate:Exceptia…

- Mai multe articole din legile ce stau la baza Codului de procedura fiscala au fost declarate neconstitutionale de catre judecatorii CCR, care au admis, marti, mai multe exceptii, potrivit unui comunicat al Curtii. Una dintre exceptiile solutionate marti de catre CCR este cea referitoare la articolul…

- Marti, 29 ianuarie 2019, plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art.2331 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala și ale art.350 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.CITEȘTE ȘI: Bautura-minune…

- Marti, 29 ianuarie 2019, plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.34 si ale art.35 alin.(2) si (3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale luni, 7 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice.Va prezentam textul integral al sesizarii: București,…

- Curtea de Apel Bucuresti si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Alba Iulia de a judeca dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie. Decizia a fost luata miercuri de un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti, care a admis…

- CAB a admis o actiune in instanta depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care acesta a contestat modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Admite cererea modificata. Admite cererea de interventie accesorie. Anuleaza Hotararea nr.137/08.11.2018…