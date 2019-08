Răpită, traficată și ucisă în Grecia. Drama unui tată care și-a pierdut fiica Ies la iveala informatii terifiante despre o posibila retea de traficanti de carne vie din zona Caracalului. Un barbat a povestit pentru Antena 3 cum si-a pierdut fiica in urma cu 20 ani. Barbatul, care acum este stabilit in Austria, a pornit propria ancheta dupa dispariția fiicei lui, A aflat ca fusese vanduta chiar in The post Rapita, traficata și ucisa in Grecia. Drama unui tata care și-a pierdut fiica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al afacerilor interne, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a fost un cumul de factori care a dus la tragedia de la Caracal. “E o eroare in zona poliției, in zona procurorilor, in zona judecatorilor, e eroare la 112”, a spus Fifor. Principalele declarații…

- Dialogul cu politistul de la 112 de care a avut parte Alexandra in ultimele clipe de viața este absolut revoltator. Un fragment din aceasta conversatie a fost facut public de Antena 3. Alexandra a stat aproximativ 30 de minute singura in casa groazei, timp in care Gheorghe Dinca a mers la o farmacie.…

- Un incident grav a avut loc intr-o localitate din Iasi. Un barbat s-a napustit cu toporul peste Ambulanta care venise sa-i acorde ajutor sotiei sale, potrivit Antena 3. Barbatul isi snopise in bataie sotia, iar echipajul medical fusese chemat de localnici, starea femeii fiind grava. La sosirea Ambulantei,…

- Invitat in studioul Antena 3, ministrul transporturilor i-a reproșat fostului premier ca avea o agenda „separata” in ceea ce privește autostrazile. „(…)Pe buget de stat sa facem construcția Ploiești-Brașov. Tocmai de aceea semnasem in septembrie 2017 acea bucațica mica de autostrada de la Brașov la…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…

- Carmen Dan a vorbit in exclusivitate, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Ministrul afacerilor interne a aratat ca a fost un șoc pentru toata lumea și nimeni nu se aștepta la aceasta decizie. ”Eu…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis, sambata, pe Remus Borza, din funcția de consilier onorific pe probleme economice, reforma și fiscalitate, la doar o saptamana de la numire. Motivul: Borza a facut, la Antena 3, o serie de declarații publice care au convins-o pe Dancila ca ar fi mai indicat sa renunțe…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis Președinției propunerea de rechemare in țara a lui George Maior și de numire a unui nou ambasador al Romaniei la Washington. Informația a fost confirmata, miercuri, de ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la Antena 3. “Am trimis la Președinție propunerea…