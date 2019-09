Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (42 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit dupa infrangea echipei sale din „16-imile” Cupei Romaniei, scor 0-1 impotriva celor de la Poli Iași, partida disputata la Buzau. „Am jucat pe un teren neutru, practic. S-a anulat avantajul pe care il aveam daca evoluam acasa. Pana la faza penalty-ului…

- Rapid va juca joi, de la 18:45, contra celor de la Poli Iași, in 16-imile Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost intrebat azi despre duelul cu formația la care a inceput cariera de fotbalist…

- Relatiile dintre Poli Iasi si FCSB s-au strans puternic in ultima perioada. Moldovenii i-au vandut la gruparea bucuresteana pe Qaka si Pantaru, primul revenind apoi in Copou, și conteaza pe nu mai putin de sase fosti angajati ai lui Gigi Becali. Dupa antrenorul Mihai Teja si jucatorii Andrei Cristea,…

- FCSB - POLI IAȘI 1-2. Mihai Teja, tehnicianul celor de la Poli Iași, surpriza placuta a inceputului de campionat (locul doi dupa 6 etape) a vorbit despre victoria izbutita de echipa sa in fața FCSB-ului, scor 2-1. Acesta și-a explicat gestul de la final, cand s-a inchinat și a mulțumit Divinitații pentru…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a implinit astazi 42 de ani, iar jucatorii sai l-au sarbatorit in vestiar, dupa antrenament. Ionuț Voicu (35 de ani) i-a adus tortul antrenorului iar coechipierii i-au cantat „La mulți ani” lui „Pancone”. Antrenorul a fost emoționat și a apreciat gestul elevilor sai,…

- Politehnica Iasi a urcat pe primul loc in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a cincea. Iesenii s-au impus prin golurile marcate de olandezul Nicandro Breeveld (22) si internationalul de juniori Ovidiu…

- Poli Iasi, echipa cu mari probleme financiare, a gasit o metoda inedita pentru a-si plati jucatorii. Elevii lui Mihai Teja vor primi o parte din salariu pentru ca vor preda diferite lectii copiilor de la Academia Politehnicii! "Primaria Iasi sustine ca nu poate aloca bani echipei mari. Vineri va da…

- Andrei Cristea și-a reglat conturile cu Craiova și maine e așteptat sa parafeze revenirea in Copou. S-a inscris și la Școala de Antrenori, iar in 2020 ar putea fi secund. O jumatate de an. Atat a durat aventura lui Andrei Cristea in Banie. Plecat in iarna de la Poli, pentru un contract de un sezon și…