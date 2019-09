Stiri pe aceeasi tema

- Rapid s-a impus în deplasare, pe terenul celor de la CSM Reșița, scor 2-1, în etapa a cincea a Ligii a II-a. Condusa cu 1-0, echipa lui Pancu a revenit dupa ce a gazdele au ramas în inferioritate numerica în minutul 25. Rapid a înscris golul victoriei pe final de meci,…

- Al-Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, s-a impus cu scorul de 5-0, in fața lui Al-Raed, in a doua etapa din campionatul Arabiei Saudite.Scorul a fost deschis, in minutul 6, prin golul lui Khribin. In minutul 44, Al Faraj a dus scorul la 2-0. Gomis a marcat al treilea gol al partidei, in minutul…

- Papa Francisc a anuntat ca a fost blocat in lift, duminica, timp de 25 de minute, fiind scos de pompieri, insa din cauza acestui incident a intarziat la traditionala rugaciune Angelus, relateaza AFP."Trebuie sa imi cer scuze pentru intarziere. Am fost blocat in lift timp de 25 de minute",…

- Australianul Nick Kyrgios (30 ATP) a fost eliminat, duminica, in turul trei de la US Open, dupa ce a fost invins de Andrey Rublev (43 ATP), cu scorul de 7-6(5), 7-6(5), 6-3.Partida dintre cei doi jucatori a avut o durata de o ora și 54 de minute. Cei doi au terminat primele doua seturi la…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru echipa New York City FC, in meciul cu formatia Vancouver Whitecaps FC, scor 3-1, din campionatul SUA.Mitrita, care a fost integralist, a marcat in minutul 72 si a primit un cartonas galben in minutul 85, informeaza news.ro. Citește și: Victor…

- CSM Resita a deschis scorul în minutul 35 al jocului prin Marco Ehmann, fundasul central reusind sa marcheze cu un sut plasat la un corner executat excelent. La doar 5 minute de la golul celor de la Resita, Kay face un fault în postura de ultim aparator si este eliminat la debutul oficial…

- * Echipa de fotbal FC Viitorul a castigat in premiera Supercupa Romaniei dupa ce a invins-o pe campioana en titre CFR Cluj cu 1-0 (0-0), sambata seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Golul victoriei constantenilor a fost marcat de Andrei Artean, in minutul 86. * Antrenorul echipei…

- Cele mai bune echipaje ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta din judetul Caras-Severin sunt cele din Bocsa si Resita, care s-au calificat pe primele locuri la etapa judeteana a concursurilor profesionale in acest domeniu, desfasurata marti pe Stadionul "Mircea Chivu" din…