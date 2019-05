Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Paris Saint-Germain a tinut sa puna capat speculatiilor referitoare la un posibil transfer al lui Kylian Mbappe la echipa spaniola Real Madrid, anuntand ca starul fotbalului francez va juca si in sezonul viitor la gruparea de pe Parc des Princes.

- FCSB a inceput tratativele pentru a-l transfera pe Darius Olaru, mijlocașul de 21 de ani la Gaz Metan Mediaș. Pana acum, Gigi Becali i-a adus pe Claudiu Belu și Razvan Oaida. Gigi Becali a decis in ultimii ani sa investeasca din ce in ce mai mult in tineri, dupa ce s-a pacalit cu jucatori cu nume și…

- Barcelona il va readuce in aceasta vara pe fundașul stanga spaniol Marc Cucurella, 20 de ani. Marc Cucurella aparține de Barcelona și este imprumutat la Eibar, club care vrea sa exercite opțiunea de cumparare in valoare de 2 milioane de euro. Conducerea Barcelonei a decis sa-l readuca pe Cucurella,…

- Imagini cu tricourile lui Chelsea pentru sezonul urmator au aparut pe site-ul FootyHeadlines inainte de lansarea oficiala. Ceea ce a surprins nu a fost insa designul acestora, ci faptul ca in pozele de promovare apare Eden Hazard, dar ca sigur la Real Madrid din vara. Fanii au reacționat pe rețelele…

- Formatul Supercupei Spaniei va înregistra o schimbare radicala începând cu sezonul 2019/2020. Spre deosebire de structura actuala, în care echipele ce disputau Supercupa Spaniei erau câștigatoarea La Liga și câștigatoarea sau finalista Copa del Rey (daca deținatoarea…

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat, marti, ca spera sa-l aiba pe fundasul Raphael Varane in lot si in sezonul 2019-2020 potrivit news.ro"El este cel mai bun club din lume si stie acest lucru. Este un jucator tanar, este aici de mult timp si face lucrurile bine", a…

- Șefii Barcelonei se pregatesc de noul sezon și vor sa ii surprinda pe fani cu noile tricouri ale echipei. Ziarul catalan Sport a dezvaluit ca Barcelona va avea și un al patrulea rand de echipament in sezonul viitor. Noul echipament va fi unul surprinzator. Tricoul va fi galben și va avea patru dungi…