Noua directiva de distributie in asigurari (IDD) se aplica de 6 luni si se constata o maturizare accelerata a brokerilor care se transforma din vanzatori de polite in consultanti in asigurarea bunastarii personale, a afirmat, vineri, Calin Rangu, seful Directiei Supraveghere si Control Intermediari, Conduita si Scheme de Garantare, Autoritatea de Supraveghere Financiara. "Noua directiva de distributie in asigurari (IDD) se aplica de 6 luni. Se constata o maturizare accelerata a brokerilor care se transforma din vanzatori de polite in consultanti in asigurarea bunastarii personale, impotriva riscurilor…