- Randi, RINA și Edward Sanda intra in atmosfera de sarbatori și lanseaza un emoționant Christmas Medley. Prin acest moment special, echipa Famous Production da startul seriei #MiercuriLaFamous – Christmas Edition, pregatind mai multe episoade cu iz de sarbatoare. Cei trei artiști de la Famous Production…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni seara, la B1 TV, ca instituțiile statului sunt prea slabe pentru a lupta in acest moment cu Liviu Dragnea, aluzie la faptul ca liderul PSD a obtinut in instanta suspendarea hotararii prin care a fost desemnat completul de cinci judecatori de la Inalta…

- Vino in București – Mall Vitan incepand cu 24 noiembrie și te poți bucura de o experiența inedita cu ocazia sarbatorilor! Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria…

- Ziua de sambata, 24 noiembrie, va intra in istoria clubului Rapid. Maine va fi ultimul meci oficial in care Daniel Pancu va juca si in plus, partida cu ACS Inainte Modelu, din etapa a 14-a a Seriei a doua din Liga III, va fi ultimul meci oficial care se va juca pe stadionul Valentin...

- Gest superb facut, miercuri, de atacantul lui Napoli, Lorenzo Insigne, 27 de ani. Vârful napoletanilor i-a dedicat golul din partida cu Parma, românului Vlad Chiricheș, accidentat la partida România – Muntenegru, din Liga Națiunilor.

- Moment emotionant la Genova. La o luna de la prabusirea podului Morandi, intreaga comunitate a tinut un moment de reculegere pentru cele 43 de victime ale tragediei, printre care si un moldovean.

- Se anunța o perioada grea din punct de vedere sentimental pentru cateva zodii, cu lacrimi și desparțiri dificile. Chiar daca anul a inceput bine din punct de vedere sentimental, pentru unele dintre zodii norocul se va sfarși curand.