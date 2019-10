Randi, de urgenţă la SPITAL. Cântăreţului i s-au pus PERFUZII Randi a dat trista veste printr-o postare pe retelele de socializare. Artist roman, internat la PSIHIATRIE. A amenintat pe Facebook ca vrea SA SE SINUCIDA "Din pacate starea de sanatate nu imi permite sa urc pe scena in aceasta seara la Focsani. Concertul este reprogramat pentru duminica de la ora 19:00. Va multumesc tuturor pentru intelegere si de abia astept sa ne vedem duminica!", a scris Randi. Artistul a postat si o fotografie, in care apare cu perfuzii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ■ un alt medic ortoped din Neamt a calcat strimb si a cerut bani de la rudele unui pacient ■ spagarul a fost reclamat la call-center, iar anchetatorii l-au prins in flagrant ■ ar fi vorba de 500 de lei pentru care chirurgul a fost plasat sub control judiciar ■ in martie 5 din cei […] Articolul Neamt:…

- CHIȘINAU, 21 sept – Sputnik. La 37 de ani, Ileana Lazariuc, fiica indragitei interprete Anastasia Lazariuc și nora omului de afaceri roman Ion Țiriac, a revenit recent in spațiul public cu o declarație bomba. Aceasta nu ascunde ca inima i-a fost furata. Și nu de unul ci de doi baieți. Zilele trecute,…

- Elena Ionescu a ajuns de urgența la spital, insa familia spera sa iși revina rapid. Nu este vorba despre o afecțiune grava, potrivit surselor apropiate de artista. Luna aceasta ea s-a desparțit de soțul ei cu care are un baiețel pe nume Razvan și a facut chiar și declarații cu privire la aceasta…

- Oana Roman s-a aflat printre invitații prezenți la botezul fetiței lui Tavi Clonda și Gabriela Cristea, organizat vineri seara la un restaurant din nordul Capitalei. Insa, atunci cand a ajuns la locație, vedeta a avut parte de un șoc, așa ca a povestit totul pe contul de socializare. „V-am Spus ca nu…

- Oana Radu, cantareața devenita celebra dupa ce a participat la Vocea Romaniei, a facut un anunț șocant pe contul sau de Facebook. Iubitul ei a fost stropit cu benzina in plina strada și incendiat. „Iubitul meu a suferit ieri un accident… Un om complet nebun a aruncat o sticla cu benzina și foc pe el,…

- Un barbat in varsta de 72 de ani, din orasul Harlau, județul Iași, a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, dupa ce acestuia i s-a facut rau in aeronava care venea la Iasi dinspre Antalya. "Pasagerul a acuzat in timpul zborului dureri in piept. A fost preluat de medicul aeroportului, s-a…

- Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul isi va asuma masurile, in urma crimelor de la Caracal, prin Ordonanta de Urgenta, Parlamentul urmand a fi convocat in sesiune extraordinara. Premierul a salutat demisia șefului STS, insa l-a criticat pentru reactia intarziata. "Mi-aș fi dorit sa il motiveze…

- ”Azi ieșim pentru Alexandra. Copilul ucis la Caracal din cauza statului roman. Azi ieșim impotriva indiferenței celor de la putere. A incompetenței lor, a lipsei de empatie. Azi ieșim sa le spunem ca ne-am saturat de ei. Ca nu ii mai suportam. Ca ii uram pentru ca ne omoara zi de zi. Și,…