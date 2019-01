Randi cântă Frumusețea care minte la pian și sună extraordinar! Randi incepe noul an in forța și lanseaza o noua versiune a piesei Frumusețea care minte, pe care o canta, intr-un cadru special, de aceasta data la pian. Frumusețea care minte este cel mai recent single al artistului, o piesa ce a atras in jurul sau multe reacții pozitive. Piesa a ajuns numarul unu in trending pe Youtube la scurt timp de la lansare și s-a menținut in trending 4 saptamani la rand. Cea mai recenta piesa a lui Randi vine cu un mesaj puternic și actual, ce ne face sa reflectam asupra modului in care percepem frumusețea in ziua de astazi. “Orice piesa pe care o compun incepe la pian,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

