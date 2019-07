Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru nu sta sa planga in pumni dupa divortul de sotul sau, ci din contra, traieste clipa si se bucura de viata. Chiar ea spune ca nu o ajuta cu nimic sa fie trista si ca vrea sa ia mereu tot ce este mai bun de la viata.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a informat, duminica, ca saptamana viitoare va fi luata o decizie cu privire la modul in care se va efectua rectificarea bugetara, dupa o discutie cu structurile asociative ale municipiilor, oraselor si comunelor, fiind doua posibile variante, potrivit…

- Ramona Olaru, simpatica asistenta de la "Neața cu Razvan și Dani", i-a spus adio soțului, dupa cinci ani de relație și trei de casnicie. Blondina a divorțat astazi și a ținut sa le transmita fanilor un mesaj.

- Obiecte personale și lucrari de arta care i-au aparținut scriitorului francez Andre Malraux au fost vandute pentru o suma totala de 437.672 de euro la o licitație organizata de casa Artcurial la Paris, potrivit MEDIAFAX.Prețul total al obiectelor vandute la licitație a fost de patru ori mai…

- De cand s-au impacat Alex Bodi si Bianca Dragusanu sunt de nedespartit! Cei doi porumbei nu se mai feresc sa isi arate dragostea in public. Omul de afaceri mai, mai ca o sufoca pe blondina cu dragostea lui.

- Plecarea Flaviei Mihașan in concediu prenatal a produs, in urma cu doua luni, schimbari in schema matinalului de la Antena 1. Ramona Olaru, tanara nou-venita, spune ca s-a integrat rapid in noua echipa, dar mai are de lucrat la cerințele impuse de colegul Razvan Simion. Noua vecina de la "Neatza cu…

- Muzeul Bucovinei și Muzeul Național Liechtenstein din Vaduz invita sucevenii la vernisajul expoziției "Arta tibetana, colecția Heinrich Harrer", la Muzeul de Istorie, sala de expoziții temporare POD, pe 31 mai 2019, ora 12. In octombrie 2016, intre Muzeul Bucovinei din Suceava și Muzeul Național ...

- Ciorba de burta cu os de vita Mod de preparare Ciorba de burta cu os de vita Intr-o oala mare cu apa se pune la fiert osul de vita cu putina sare. Se lasa sa fiarba bine si se adauga legumele curatate de coaja, dar intregi. Se lasa la fiert pana ce zeama se albeste. Se scoat…