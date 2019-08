Stiri pe aceeasi tema

- Ideea trimiterii unei misiuni a Uniunii Europene in Golful Persic probabil va fi discutata la reuniunea informala a ministrilor europeni de Externe si ai Apararii programata in Finlanda, a declarat miercuri cancelarul Germaniei, Angela Merkel, potrivit Mediafax."Cred ca tema unei misiuni europene…

- Luni, 22 iulie 2019, in cea de-a doua zi a reuniunii COSAC de la Helsinki, in intervenția sa, domnul Angel Tilvar si-a manifestat aprecierea fata de prioritatile presedintiei finlandeze a Consiliului UE, pentru continuarea progreselor realizate pe durata mandatului Romaniei in dosare importante,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma ca Viorica Dancila este primul sef de guvern care-si ataca functionarii din subordine si se distanteaza de ei, concluzia sa fiind ca pentru PSD, orice functionar competent, orice diplomat competent este un dusman. El comenteaza astfel declaratia lui Dancila…

- Turcia spune ca masurile punitive ale Uniunii Europene impotriva sa "nu vor afecta in niciun fel" activitatile de foraj ale Ankarei in estul Mediteranei, in largul Ciprului, relateaza DPA. Ministerul de Externe turc a transmis marti ca actiunile blocului comunitar "arata cat de multe prejudecati are…

- Finlanda a preluat ieri de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul „O Europa sustenabila – Un viitor sustenabil”, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Promovarea „leadership-ului global in privinta actiunii climatice” al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar, relateaza…

- Proiectele de acte normative care transpun cele doua directive ale Pachetului 4 Feroviar - Pilonul Tehnic se afla pe circuitul de avizare, precizeaza Ministerul Transporturilor, la solicitarea AGERPRES. Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene trebuia sa asigure transpunerea…

- Cei 28 s-au reunit joi pentru prima oara, pentru a încheia procedura de numire în functiile de vârf din institutiile europene, si anume la presedintia Comisiei. Dar aceasta ar putea sa nu fie ultima întâlnire în acest scop, potrivit Diario de Noticias, potrivit Rador.Din…