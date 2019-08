Stiri pe aceeasi tema

- Surse din PSD au declarat, pentru Mediafax, ca intrunirea coaliției va avea loc, luni, la ora 10.00, la Palatul Victoria. Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica la Antena 3, ca temele pe care le va aborda cu premierul vizeaza posibile masuri pe care le poate lua Guvernul și Parlamentul, in…

- Ramona Manescu, noul ministru de Externe, a anunțat ca MAE ia in calcul varianta inchirierii de spatii pentru amenajarea secțiilor de votare in orașele in care au existat aglomerari. "Aceasta este o varianta de lucru la care ne-am gandit deja pentru acele sectii in care au fost aglomerari foarte mari,…

- „Acum, evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca am trecut prin foarte multe etape și absolut in fiecare moment și PE și Comisia au spus ca Romania e pregatita sa intre in Schengen, din punct de vedere tehnic și logistic. Practic, noi funcționam de facto ca…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineata pe presedintele Klaus Iohannis, cerandu-i sa semeneze cat mai repede decretele de investire pentru noii ministri propusi de PSD: Nicolae Moga (Interne), Ramona Manescu (Externe) si Mihai Fifor (vicepremier pentru Parteneriate Strategice). Potrivit…

- - Deputatul Varujan Vosganian il amenința pe președintele Klaus Iohannis privind acceptarea propunerii ALDE pentru Ministerul de Externe. Urmare a remanierii anunțate de Viorica Dancila, ALDE a decis sa o susțina pe Ramona Manescu pentru funcția deținuta acum de Teodor Meleșcanu. Citește și:…

- Fostul europarlamentar Ramona Manescu a venit, luni, la sedinta conducerii ALDE, care are loc in acelasi timp cu sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se decide cine va fi remaniat in Guvernul Dancila. Pe lista remaniabililor se afla ministrul de la ALDE Teodor Melescanu, caruia i se…

- Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta.…

- Apar informatii surprinzatoare pe surse privind ce se negociaza in Guvern privind remanierea guvernamentala. Realitatea Tv sustine ca senatorul PSD Nicolae Moga ar urma sa preia portofoliul de la Interne dupa remanierea lui Carmen Dan, iar fostul europarlamentar ALDE Ramona Manescu l-ar inlocui pe…