- Incendiul a izbucnit duminica, la sediul Ambasadei Romaniei in Irak, din cauza unei butelii care a explodat. Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a transmis ca, in urma deflagrației, un angajat a suferit rani ușoare. Potrivit Ramonei Manescu, incendiul s-a produs duminica dimineața din cauza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat luni ca Romania trebuie sa fie "o voce mai clara, mai articulata si mai sofisticata" in Uniunea Europeana si in NATO. "Securitatea pe care o avem astazi alaturi de aliati si parteneri, cu valori comune, nu trebuie considerata niciodata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ramona Manescu a declarat ca opteaza pentru o colaborare instituționala corecta cu Klaus Iohannis, una fara tensiuni sau conflicte. Ministrul Afacerilor Externe a atras atenția ca politica externa este a țarii, nu a Guvernului sau Președinției Romaniei și toți trebuie sa ințeleaga acest lucru."Trebuie…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca doreste sa demonstreze ca si o femeie poate sa se ridice cu succes la inaltimea functiei, aratand ca a existat un "context care a favorizat numirea sa" si ca a contat ca se intelege cu premierul Viorica Dancila. "Sunt cu atat…

- Ministrul Afacerilor Externe a atras atenția ca politica externa este a țarii, nu a Guvernului sau Președinției Romaniei și toți trebuie sa ințeleaga acest lucru. „Trebuie sa fie o colaborare instituționala corecta și cred ca nu avem de ce sa cream nici tensiuni, nici conflicte, doar pentru…