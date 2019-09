Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca este interesata ca urmatoarea propunere pentru postul de comisar european din partea Romaniei sa fie acceptata in Parlamentul European.



Initial, Ramona Manescu a precizat ca nu doreste sa faca declaratii pe acest subiect, dar cand a fost intrebata daca o intereseaza acest post, in conditiile in care in presa a fost vehiculata ideea ca ar putea reprezenta urmatoarea propunere a Romaniei, ministrul a afirmat ca este important ca viitoarea nominalizare sa fie acceptata.

…