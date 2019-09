Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, in marja celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, o intrevedere cu ministrul de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU), dr. Sultan bin Ahmed Sultan Al Jaber, potrivit Agerpres.Citește și: Vești PROASTE de la meteorologi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a participat, miercuri, la Bucuresti, la cea de-a doua runda de consultari interguvernamentale dintre Romania si Polonia, context in care a vorbit cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, inclusiv despre situatia din Balcanii de Vest, dar si despre cooperarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Tunisiei in Romania, Raja Jhinaoui Ben Ali, context in care seful diplomatiei romane a evocat prioritatea impulsionarii dialogului politic si extinderii cooperarii dintre Romania si statele din Africa de Nord, informeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit marti pe ambasadorul Regatului Spaniei la Bucuresti, Manuel Larrotcha Parada, discutiile concentrandu-se pe stadiul actual si perspectivele relatiilor bilaterale, in contextul Parteneriatului strategic dintre cele doua state, informeaza MAE.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat, vineri, cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, despre soarta romanilor condamnati definitiv la moarte pentru trafic de droguri in aceasta tara.

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale…