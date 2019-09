Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat, vineri, ca le-a cerut diplomatilor romani de la Kabul sa revina in tara, dar acestia ''au spus ca nu vor sa isi incheie misiunea brusc''. Intrebata intr-un interviu la DCNews daca diplomatii romani din Kabul vor fi readusi imediat in Romania,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a dat noi detalii despre modul in care a afot comis atacul terorist de la Kabul in urma caruia un angajat al ambasadei Romanieie in afganistan a fost ucis, iar un altul a fost ranit. Sefa diplomatiei romane a explicat ca atacul a durat cateva ore si a fost…

- 16 oameni au murit, iar circa 120 de persoane au fost ranite. De asemenea, un angajat al Ambasadei Romaniei in Afganistan a murit, iar un coleg de-al sau a fost ranit. Acesta urmeaza sa fie transferat cat de curand posibil in Europa, in funcție de evoluția starii de sanatate.Romanul ucis…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc luni noapte in Kabul, Afganistan. Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a oferit marți la Antena 3 detalii amanunțite despre atentatul impotriva Romaniei:Este…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat luni ca nu renunta la functia pe care o are in actualul guvern, in ciuda deciziei ALDE de a iesi de la guvernare, insa nici nu trece la PSD. Ramona Manescu si-a motivat decizia de a nu demisiona din postul de ministru prin faptul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, spune ca pozitia Romaniei fata de Rusia este aceeasi pe care o are si Uniunea Europeana in aceasta privinta, adica de respectare a cadrului legislativ international si spune ca Romania nu poate face rabat pentru Rusia si ca nu este nimic negociabil in…