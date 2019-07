Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Manescu a anunțat ca este destul de probabil sa ii fie impus Romaniei sa propuna o femeie in funcția de comisar european. Noul ministru de Externe nu a confirmat ca ar putea fi propusa pentru poziție Luminița Odobescu, precizand ca decizia este la premier și șeful statului.STIRIPESURSE.RO…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte multa experienta si a dovedit ca poate…

- "Klaus Iohannis a fost pe o lista de trei, dar decizia a fost in favoarea premierului belgian, iar Iohannis a anuntat ca va candida pentru un nou mandat la Cotroceni. Nu a refuzat prezenta pe lista", a declarat Traian Basescu la Romania TV. La inceputul lunii, presedintele Consiliului European,…

- Toata memoria presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniul agriculturii este sigilata intr-un seif de peste o tona, care se afla la cabinetul ministrului, iar aceste documente pot fi consultate oricand si de catre oricine, a declarat, marti, ministrul de resort, Petre Daea, intr-o…

- Polonia vede un potențial pozitiv în elementele menționate în afirmațiile facute de Ursula von der Leyen, nominalizata pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, a declarat ministrul polonez de Externe, Jacek Czaputowicz, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Dancila i-a scris lui Juncker in acest sens Președintele și premierul au avut o convorbire telefonica legata de acest subiect și au convenit sa susțina varianta unui comisar interimar, in condițiile in care Corina Crețu, fostul comisar european din partea Romaniei, a devenit europarlamentar. Viorica…

- Surse diplomatice romanesti apropiate negocierilor de la Bruxelles pentru noii lideri ai institutiilor europene au spus STIRIPESURSE.RO ca Romania a fost de la inceput in tabara pro Ursula von der Leyen (ministrul german al apararii), propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene,…