Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei, Anton Anton, membru ALDE, și-a depus demisia din funcția de ministru in Guvernul Dancila. Imediat dupa aceasta mișcare, politicianul a plecat in vacanța in Turcia. Ramona Manescu a decis sa ramana la conducerea MAE ALDE a decis luni ieșirea de…

- ​Luni dupa-amiaza, în ședința Biroului Politic al formațiunii ALDE a luat decizia de ieși de la guvernare. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a menționat ca decizia implica demisia celor 4 membri ALDE din Cabinetul Dancila, iar cei care nu se vor supune,…

- Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca luni trebuia sa aiba loc o intalnire a coaliției, insa premierul Viorica Dancila nu a fost prezent la intrevederea ce viza „restartarea actului de guvernare”. Vosganian spune ca PSD e așteptat sa-și exprime opțiunea privind activitatea Guvernului…

- Este prima intalnire dupa ce ALDE a solicitat o restructurare guvernamentala și un nou program de guvernare. Mediafax scrie ca intalnirea are loc la ora 12:00. Intr-un interviu pentru sursa citata, Calin Popescu Tariceanu a atacat, in repetate randuri, actualul Guvern, din care și…

- In ședința PSD care a avut loc luni, 15 iulie 2019, PSD a decis sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale, informeaza surse Antena 3. Așadar, PSD nu va merge pe mana lui Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE. Numele candidatului nu va fi stabilit astazi. De asemenea, s-a…

- Pentru ca isi doreste un presedinte adevarat la Cotroceni, domnul Tariceanu crede ca e momentul ca Alianta sa-si sincronizeze eforturile si sa dea un candidat comun.Domnia sa afirma ca l-ar surclasa pe Iohannis intr-o confruntare directa in turul doi! „Absolut. Da, acest lucru vi-l spun fara doar si…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, e muștruluit de o predecesoare de-a sa, care susține ca taxele din Romania se vor mari. Ioana Petrescu, membru Pro Romania și fost ministru de Finanțe, atenționeaza ca țara noastra se imprumuta ca sa plateasca salarii.Citește și: Calin Popescu Tariceanu,…